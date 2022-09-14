Українські воїни пообіцяли, що він буде живим.

Сапери 25 ДШВ взяли у полон "кадирівця" на одному з гарячих напрямків.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

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Воїни зняли ролик із салону автівки, на якій везуть полоненого. "Кадирівець" на камеру називає себе Кіргізом та зазначає, що він із Чечні.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", – запевнили воїни.

Полонений "кадирівець" виявився дуже здібним, адже миттю вивчив гасло "Слава Україні".

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Протягом тижня українським захисникам вдалося звільнити понад 3,8 тисяч квадратних кілометрів території Харківщини.

Наразі оборона росіян на Харківщині зосереджена по річці Оскіл - поблизу адмінкордону Луганської області, проте їй загрожує прорив українських сил, зауважили в Інституті вивчення війни.

Водночас окупанти не покидають спроб захопити Донбас. Протягом 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів: Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

У США вже коментують успіхи початку наступальних операцій ЗСУ. Так, у Пентагоні зазначили, що вони й не сумнівалися у спроможності українців просунутися на таку відстань углиб окупованих РФ районів. Американський президент Джо Байден, своєю чергою, відповів, що "Україна досягла значного прогресу": "Але я думаю, що це буде довгий шлях".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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