'Час відкрити вогонь': Кадиров відкрито заговорив про війну проти НАТО

Він заявив, що чеченські підрозділи готові виконати будь-який наказ Володимира Путіна.

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію розширити війну та завдати ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну зброєю, розвідданими та іншою допомогою. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Кадиров заявив, що чеченські підрозділи готові до виконання будь-яких бойових завдань, якщо відповідний наказ віддасть правитель Росії Володимир Путін.

"Ми – піхотинці, і ми готові висунутись у будь-якому вказаному Верховним Головнокомандувачем напрямі, а загони спецназу буквально горять бажанням виконати накази підвищеної складності", – написав він.

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Він також закликав перейти до бойових дій проти країн, які входять до НАТО та постачають озброєння Україні:

"Не завадило б почати і з тих країн, які, прикриваючись абревіатурою НАТО, не соромлячись, відверто та зухвало надають зброю, дані та іншу підтримку".

За його словами, Росія має перестати "терпляче спостерігати" за діями західних держав:

"Настав час відкрити вогонь", – написав очільник Чечні.

У своїй заяві Кадиров також використав образливу лексику на адресу західних країн та пригрозив силовими діями, стверджуючи, що держави Заходу "розуміють лише мову сили".

Росія і НАТО: риторика погроз

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія втратила будь-яку довіру до західних партнерів. В Кремлі не вважають їхні заяви про мирні переговори щирими.

Заява пролунала після саміту НАТО в Анкарі, за підсумками якого країни Альянсу домовилися виділити Україні військову та політичну підтримку. Лавров вважає, що країни Заходу лише вдають, що прагнуть дипломатичного врегулювання. Насправді ж вони почали відкрито ставити Москві ультиматуми.

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