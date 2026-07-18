'Час відкрити вогонь': Кадиров відкрито заговорив про війну проти НАТО

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію розширити війну та завдати ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну зброєю, розвідданими та іншою допомогою. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Кадиров заявив, що чеченські підрозділи готові до виконання будь-яких бойових завдань, якщо відповідний наказ віддасть правитель Росії Володимир Путін.

"Ми – піхотинці, і ми готові висунутись у будь-якому вказаному Верховним Головнокомандувачем напрямі, а загони спецназу буквально горять бажанням виконати накази підвищеної складності", – написав він.

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Він також закликав перейти до бойових дій проти країн, які входять до НАТО та постачають озброєння Україні:

"Не завадило б почати і з тих країн, які, прикриваючись абревіатурою НАТО, не соромлячись, відверто та зухвало надають зброю, дані та іншу підтримку".

За його словами, Росія має перестати "терпляче спостерігати" за діями західних держав:

"Настав час відкрити вогонь", – написав очільник Чечні.

У своїй заяві Кадиров також використав образливу лексику на адресу західних країн та пригрозив силовими діями, стверджуючи, що держави Заходу "розуміють лише мову сили".

Росія і НАТО: риторика погроз

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія втратила будь-яку довіру до західних партнерів. В Кремлі не вважають їхні заяви про мирні переговори щирими.

Заява пролунала після саміту НАТО в Анкарі, за підсумками якого країни Альянсу домовилися виділити Україні військову та політичну підтримку. Лавров вважає, що країни Заходу лише вдають, що прагнуть дипломатичного врегулювання. Насправді ж вони почали відкрито ставити Москві ультиматуми.

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