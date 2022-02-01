Екс-працівникові СБУ загрожує до 15 років за ґратами.

На Донеччині заочно судитимуть колишнього співробітника СБУ, який катував полонених у підпільній в’язниці "Ізоляція".

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно 44-річного уродженця Докучаєвська за фактом участі у злочинній та терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року колишній співробітник Служби безпеки, обіймаючи посаду слідчого СВ так званого Міністерства державної безпеки "ДНР", під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих жителів за фактами нібито сприяння правоохоронним органам України", - йдеться у повідомленні.

Також обвинувачений бере участь у так званих "слідчих діях" стосовно осіб, які незаконно утримуються у так званій підпільній в’язниці "Ізоляція".

Зокрема, упродовж квітня-жовтня 2016 року поплічник бойовиків катував 40-річного жителя Донецька.

"Зловмисник жорстоко поводився з потерпілим, завдавав чисельні удари струмом, одягав на голову поліетиленовий пакет, тим самим обмежуючи доступ до повітря. Крім того, псевдослідчий разом зі своїми спільниками зі складу "МДБ ДНР" обмежували чоловіка в їжі та тримали у нелюдських умовах", - додали в прокуратурі.

Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Приморського районного суду Маріуполя. Максимальне покарання за вказаними статтями – до 15 років за ґратами.

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста у 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в'язниці в різний час утримували близько 3,5 тисячі осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

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