Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це, зауважує видання.

Обвинувачений у справі про катівню бойовиків в "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражников просить притулку у Франції.

Про це повідомляє видання Грати.

Бражников виїхав за межі України, письмово поінформував суд адвокат Віталій Гончаров, клопотаючи про участь підзахисного по відео. Самого Гончарова на засіданні не було через хворобу.

Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це, зауважує видання.

Читайте такожЗеленський відповів на петицію про обмеження в’їзду для росіян: треба вивчити соціальні наслідкиСаме Бражников, за словами колишніх заручників, обливав в’язнів холодною водою і бив задля отримання зізнань.

Як писав УНІАН, розслідувачі видання Bellingcat знайшли слід ФСБ Росії в організації незаконної в’язниці "Ізоляція", де утримують у нелюдських умовах, зокрема, українських бранців.

9 листопада у Києві затримали начальника катівні Дениса Куліковського ("Палича"), який брав безпосередню участь у катуваннях утриманих бранців.

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомили про підозру.

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Автор: Віолетта Орлова