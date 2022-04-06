Глава держави очікує на візити світових лідерів до Києва, і зокрема, найближчим часом приїде президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Київ перетворився на столицю глобальної демократії і боротьби за свободу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Готуємось вже приймати найближчим часом у Києві з візитами президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві - це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу, і не тільки в Європі, бо зараз Київ - це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на європейському континенті", - наголосив Зеленський.

Раніше у Міністерстві інфраструктури розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову зруйнованих мостів у Київській області.

Вас також можуть зацікавити новини: