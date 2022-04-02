Окупаційній армії не вистачає особового складу, щоб атакувати Київ.
Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Щоб атакувати Київ, росіянам потрібно перекинути сюди 30-50 тис. особового складу, а це неможливо, тому що загальний контингент по Україні складає 70 тис. Тобто їм треба повністю набирати армію з інших країн", - сказав Арестович.
Також він прокоментував ситуацію на різних операційних напрямках фронту.
"Що стосується Київської області: від Броварів вони відійшли. Іванків ми звільнили, а Іванків і Чорнобиль - це єдиний шлях наступу з Білорусі. Сьогодні наші війська виженуть їх ще далі, тож ми зможемо сказати, що звільнили Київщину аж до білоруського кордону", - зазначив Арестович.
Також він повідомив, що РФ пробує перекинути війська з Київської області в Ізюм Харківської області.
"Робимо тактичний контрнаступ на півдні. Складна ситуація на Чернігівщині та Маріуполі. В останньому тривають вуличні бої. Щодо півдня - особливо складно в зоні ООС та на Харківщині. Окупанти намагаються перекинути війська з Київщини в Ізюм з боку Бєлгорода, але постійно залишаються без пального, адже у Бєлгороді твориться щось чудернацьке, майже Чорнобаївка", - сказав Арестович.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві з початку повномасштабної війни пошкоджено півтори сотні багатоповерхівок.
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