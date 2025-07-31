На місці удару є ознаки величезної кількості шрапнелі.

У столиці через атаку РФ постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Про це повідомив колишній муфтій мусульман України Саїд Ісмагілов в ефірі "Київ24".

За його словами, постраждалих у мечеті немає, тому що персонал чітко дотримувався сигналу повітряної тривоги і вчасно пішов в укриття.

"Було завдано удар попередньо касетним балістичним озброєнням. Про це вже повідомляли Сили оборони України. Але по тих ураженнях, що я спостерігаю на місці, на дворі мечеті, в приміщенні, то ознаки величезної кількості шрапнелі, яка розліталася дуже рясно по усьому периметру. Це одна з ознак того, що було застосовано балістичне озброєння з касетними наповнювачами для того, щоб більше завдати вражень і пошкоджень", - зазначив Ісмагілов.

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Він також поінформував, що на поверхах мечеті руйнування різного характеру. Зокрема, на верхніх поверхах більше, там відвалювалися фрагменти, елементи стіни. На першому поверсі, де розташована основна молитовна зала виламані вікна разом з рамами.

Атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 31 липня (із 18:00 30 липня) противник атакував Україну 317-ма засобами повітряного нападу, зокрема 309 БПЛА та 8 крилатими ракетами. В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що основним напрямком удару було місто Київ. Протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА та 3 крилаті ракети Іскандер-К

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м. Київ) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 19 локаціях, майже всі у столиці.

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