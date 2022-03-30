Рятувальна операція триває.

Число загиблих в результаті попадання ракети у будівлю облдержадміністрації в Миколаєві зросла до 12, поранених – 34.

Про це голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

"На зараз: 34 - поранених, 12 - загиблих. За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі", - написав Кім.

Раніше він повідомляв, що більшості працюючих в ОВА дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 осіб.

Повідомлялося про 8 загиблих і 30 поранених в результаті попадання російської ракети в будівлю облдержадміністрації.

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