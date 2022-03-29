Українські зенітники вчасно виявили та знищили ракети.

Пізно ввечері 28 березня за 30 кілометрів від Львова збили дві ворожі ракети типу "Х", які окупанти випустили з винищувача у Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Обидві ракети знищили зенітні ракетні війська.

"Наприкінці доби 28 березня з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова.... Цілі були вчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км від обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ЗРВ знищили два безпілотники ворога оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу 28 березня українські захисники збили три ворожі ракети у Львівській області.

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