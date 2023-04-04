На його переконання, Росія ніколи не наважилася б на вторгнення в ядерну Україну.

Екс-президент США Білл Клінтон зізнався, що шкодує через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках. Він припустив, що Росія не змогла б розпочати війну проти ядерної України.

Як заявив Клінтон в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ, він відчуває особисту причетність у тому, що Україну переконали відмовитися від ядерної зброї.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – УНІАН) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – УНІАН), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав Клінтон.

Колишній президент США наголосив, що Володимир Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.

Відмова України від ядерної зброї

Нагадаємо, що станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал в світі. Однак країна приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю.

У 1994 року між було підписано так званий Будапештський меморандум, який мав стати гарантією того, що країна буде захищена від посягань на її незалежність, суверенітет та кордони після втрати ядерного статусу. Підписантами виступили США, Великобританія та Росія.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський у 2021 році виступив проти повернення Україні ядерної зброї. Він сказав, що "це неправильно". Тоді він також зауважив, що якби ядерна зброя була в України, Росія б не наважилася захопити Крим и розпочати війну на Донбасі.

В лютому 2022 року, за кілька днів до вторгнення Росії до України, президент виступав на Мюнхенській безпековій конференції і знову повернувся до цього питання.

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу, Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Як і безпеки", – казав він.

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