За його словами, чиновники обіцяли, що не підтримають ратифікацію подібного договору, проте не дотримали слова.

Військові та розвідслужби України просили президента Леоніда Кравчука та парламент залишити хоча б частину ядерної зброї, щоб захиститися від можливої загрози з боку Росії.

Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що тоді велася величезна дискусія з цього питання.

"Працюючи з СБУ ми чітко писали президенту Кравчуку і Верховній Раді, що ми повинні залишити частину стратегічної зброї і тактичну. Ми припускали, що буде загроза з боку Росії. Тим більше, коли ми віддамо їм ядерну зброю. Звичайно, тиск був з боку США, Росії, інших країн "ядерного клубу", - пояснив генерал.

За його словами, українські чиновники обіцяли, що не підтримуватимуть подібне рішення, але персонально на кожного чинився тиск.

"У той період не було консенсусу, була велика дискусія. Голова Верховної Ради, Голови спецслужб нам обіцяли, що не проголосують за ратифікацію такого договору. Але всі включили сили... звичайно, і те що Клінтон говорив, Єльцин... вони дотиснули Кравчука і наших депутатів. Хоча мені депутати, особливо національного спрямування, клялися, що ніколи не проголосують і все-таки зробили це. Персонально на кожного був тиск", - пояснив він.

На думку генерала, Єльцин і Путін розуміли, що наявність ядерної зброї не допустить навіть якихось локальних агресивних дій щодо України. Навіть без застосування подібне озброєння несе в собі стримуючий фактор.

"Постійно нависати над їхніми планами захопити Україну. В першу чергу військовим шляхом, економічним, політичним, технологічним... Різні комбінації. Ми пропонували, щоб Меморандум юридично зобов'язував виділити Україні $50-60 млрд на оновлення армії до сучасного типу за стандартами НАТО", - згадує Маломуж.

Однак це не було реалізовано. Замість цього виділили близько $1,5-2 млрд на знищення ракетних систем, шахт і того подібного. Він упевнений, що якби в України була ядерна зброя і оновлена армія, то Росія ніколи не пішла б війною.

"Але вони пішли далі. Вони бачили, що армія у нас деградувала, і заслали сюди агентуру, яка очолювала сектор безпеки і особливо - оборони. Це йшло знищення самого принципу перспективної армії, переозброєння, нових стандартів і нової концепції оборони. Це все було знецінено. Армія була на останніх місцях у нашій спільноті", - зазначив генерал.

За словами Маломужа, розвідники попереджали кожного президента України, що Росія розробляє сценарії по захопленню нашої країни і армія України до цього не готова. У відповідь їм говорили, що війна між двома країнами неможлива.

Як сказав генерал, після початку повномасштабного вторгнення Путіну передавали, що він не зможе захопити Україну, оскільки перемогти об'єднаний народ такої великої країни не представляється можливим.

Війна в Україні - ядерна зброя

Як відомо, до 1991 року Україна входила до трійки країн за розміром ядерного арсеналу, який мала у себе на озброєнні. У 1994 році Київ підписав Будапештський меморандум, зобов'язавшись ліквідувати наявне озброєння. Тоді ж Україна підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Нагадаємо, що в інтерв'ю ірландському мовнику RTÉ колишній лідер США Білл Клінтон заявив про те, що шкодує про те, яку роль зіграв у питанні відмови України від ядерної зброї.

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович запропонував вихід для вищих політичних кіл США на тлі їх "жалю" з приводу ядерного роззброєння України в рамках підписання Будапештського меморандуму.

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