Українські воїни результативно відбили і першу, і другу хвилю атаки з боку Росії, підкреслила офіцер.

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і у ніч на неділю, 25 лютого, російські окупанти вчинили комбіновану атаку по нашій території - запустили ракети та дрони-камікадзе.

Супротивники випустили протирадіолокаційні ракети Х-31П, щоб знищити українську систему протиповітряної оборони, а потім запускали хвилями безпілотники, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України - полковник Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"…нічна атака була пов'язана як з ракетними атаками, так і з дроновими. На початку ночі фактично ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему протиповітряної оборони, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів", - сказала вона.

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Офіцер додала, що спочатку супротивники півтори години здійснювали атаку безпілотниками у напрямку Миколаївської області. "Наступна атака вже за кілька годин тривала майже три години в нашій зоні відповідальності і була спрямована вглиб України на центральні регіони, а потім з переходом і тяжінням західніше", - зазначила полковник.

Гуменюк підкреслила, що Сили оборони України результативно відпрацювали і першу, і другу хвилю ворожої атаки. "Один дрон був знищений ще над Херсонщиною, як тільки увійшов у нашу зону відповідальності, три - над Миколаївщиною і ще два - на Кіровоградщині…", - поділилася вона.

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Пізно ввечері 24 лютого стало відомо, що російські загарбники атакують нашу державу дронами-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося, що у деяких областях лунали вибухи.

Вранці 25 лютого безпілотники супротивника спостерігалися у Полтавській та Київській областях. Пізніше був відбій загрози. А згодом Повітряні сили Збройних сил України знову повідомили, що дрони зафіксовані на Київщині. Українські воїни активно знищують безпілотники супротивника - загальні втрати ворога на 24 лютого 2024 року становлять 7 659 штук. Варто зазначити, що також вже ліквідовано 1 905 крилатих ракет РФ.

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