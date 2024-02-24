Також Генштаб офіційно приплюсував ще один збитий літак РФ.

Збройні сили України знищили у боях суттєву кількість росіян: на ранок 24 лютого Генштаб показав нову "психологічну межу" втрат Росії.

Власне, офіційно українська армія ліквідувала на своїх територіях 409 010 окупантів: за добу захисники знищили плюс 770 осіб.

Інші втрати РФ на полі бою становлять:

Танків - 6534 (+8) од;

бойових броньованих машин - 12425 (+15) од;

артилерійських систем - 9952 (+36) од;

РСЗВ - 999 (+0) од;

засоби ППО - 684 (+2) од;

літаків - 340 (+1) од;

гелікоптерів - 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31);

крилаті ракети - 1905 (+2);

кораблі/катери - 25 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од;

спеціальна техніка -1576 (+1).

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Історія знищення літака А-50

Нагадаємо, вчора Головне управління розвідки України оголосило, що в рамках спільної місії з ЗСУ було знищено черговий літак РФ А-50. Джерела розвідки уточнювали ЗМІ, що по літаку вдарили радянськими ракетами С-200 над Азовським морем.

Зранку ISW оприлюднив свій аналіз щодо ситуації. Там кажуть, що наразі Росія навмисне намагається поширити історію про те, що А-50 був ліквідований помилковим "дружнім вогнем" ВС РФ. Це робиться для того, щоб дискредитувати силу України та її здатність перемогти, вважають аналітики.

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