Усатий пояснив, що міжнародне гуманітарне право визначає військові трофеї як захоплене у противника озброєння, військову техніку.

Військові трофеї, взяті на полі бою, належать державі, а не окремим військовослужбовцям.

Про це сказав Українському Радіо експерт із кримінального права Григорій Усатий. Він зазначив, що в цьому питання є ще одна проблема, яка полягає в тому, що на деокупованій землі є багато ворожої зброї. "Там просто маса зброї... Відповідно громадяни, які знаходять або здобувають зброю в бою, вважають, що вона вже їхня. Проте тут ситуація не така проста, як видається на перший погляд", - підкреслив він.

Усатий пояснив, що міжнародне гуманітарне право визначає військові трофеї як захоплене у противника озброєння, військову техніку, інше військове майно, яке може використовуватись стороною, що їх захопило. "І визначено, що військові трофеї належать державі, а не окремим військовослужбовцям. Ці вимоги... ми відтворили ще до повномасштабного вторгнення РФ. Це було в наказі Міністерства оборони про затвердження інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у ЗСУ", - деталізував експерт.

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Він зазначив, що громадяни інколи хибно читають закон і думають, що якщо знайшли зброю, то вона їхня. "Закон говорить, що зброя має бути задекларована. Тобто, вона може зберігатися у людини, але якщо вона її зареєструвала. І в 90-денний термін після закінчення воєнного стану особа повинна здати цю зброю. Хоча може претендувати на те, щоб навіть після війни ця зброя залишиться у неї, умовно кажучи, на зберіганні", - пояснив експерт.

При цьому він зауважив, що деякі види зброї не можуть бути задекларовані:

нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше, і боєприпаси до неї;

гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК, ствольні артилерійські системи, гармати.

Також не можна зареєструвати зброю, яка була або є засобом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення.

"Закон дає дуже великий зазор для декларування. І тут треба розуміти, що це крок законодавця назустріч людям. Крок держави, яка простягає руку і говорить, що ми перебуваємо у складних умовах, зараз війна, давайте разом захищатися і закликає цивільних декларувати цю зброю" - підсумував криміналіст.

Трофейна зброя

Трофейну зброю, якою володіють українці, треба задекларувати в поліції до 25 грудня, сказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий. Він зазначив, що за період війни у громадян з'явилась зброя, яку вони знайшли на деокупованій території, також це може бути незареєстрована зброя, яка була видана Силами безпеки і оборони в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, немає точних цифр, скільки на руках у громадян може бути незареєстрованої зброї, але, за даними європейських партнерів, йдеться про 2-5 млн одиниць.

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