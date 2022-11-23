В одному з окупованих селищ супротивники забрали "мобілізованих" та вивезли за одну добу.

Російські окупанти у селах навколо Довжанська Луганської області "мобілізували" практично всіх чоловіків.

Зокрема, у селищі Хмельницький "мобілізованих" забрали та вивезли за одну добу, а тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних "рад", про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"У селах навколо Довжанська росіяни "мобілізували" практично всіх чоловіків, на Старобільщині військові РФ заселяються в порожні домівки", - йдеться у повідомленні.

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Також стало відомо, що окупаційна влада з січня збирається підвищити тарифи на комуналку.

"Нижчі тарифи на комунальні послуги - це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10% практично всіх послуг. Зникають і залишки платоспроможних чоловіків. Так, у 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх, кому до 60 років", - розповіли в адміністрації.

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Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Луганській області. Окупанти оголосили там так звану "мобілізацію".

Збройні сили України з кінця літа активно витісняють ворогів з низки наших областей. Зокрема, 14 листопада стало відомо, що в Луганській області вже деокупували 12 населених пунктів.

19 числа повідомлялося, що після відступу з правобережжя Херсонської області РФ перекидає в Луганську область залишки професійних військових - десантників.

Варто зазначити, що незворотні втрати Росії в Україні вже становлять близько 85 тис. 410 загарбників.

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