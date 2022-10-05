На окупованій території Луганської області у медзакладах немає місць для поранених, під госпіталь облаштували школу.

Ворог зазнав значних втрат на Херсонському напрямку, переправляє поранених через Дніпро.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених і техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, також противник перемістив туди близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів противник облаштував та використовує школу як військовий госпіталь. За попередньою інформацією, там перебуває до 200 поранених окупантів.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.

Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, ЗСУ "рухаються на півдні швидко й потужно", звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень: "І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі.

4 жовтня українські військові підтвердили звільнення від окупантів 8 населених пунктів Херсонщини: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої та Малої Олександрівки, Давидового Броду.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують успіхи ЗСУ не тільки на півдні, а й на сході. Бійці також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

Українська кампанія перешкоджає спробам РФ перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

Водночас США радять Україні деокупувати південні регіони включно з Херсоном до настання холодів. Згідно з підрахунками американських військових, можливості щодо деокупації Херсона якщо і з'являться, то вже з середини листопада.

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