Українські сили використовують досвід перших тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму добре підготовленої російської оборони.

В останні дні ЗСУ передислокувалися і знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. "Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони", - зазначили в британській розвідці.

Аналітики додали, що українські підрозділи домагаються поступових, але неухильних тактичних успіхів на ключових напрямках.

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Також в розвідці повідомили, що в Луганській області російські окупанти зробили значні зусилля, щоб почати атаку в Срібному лісі в районі Кремінної.

"Це відображає триваючі накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія домоглася невеликих успіхів, але українські сили запобігли прориву", - констатували в розвідці.

Контрнаступ ВСУ

З початку липня на фронті фіксується певне просування ЗСУ, з чого захід зробив висновки, що український контрнаступ почався.

Нещодавно було підтверджено звільнення 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей.

А вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що східне угруповання ВСУ почало наступ одночасно на декількох напрямках.

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