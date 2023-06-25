Ворог обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого, завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

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Окупанти наступали в районі Мар’їнки, але безуспішно. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали ряд населених пуектів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, але успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонятися, зосереджуюючись на недопущенні просування наших військ. Завдав ворог авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Ворог обстріляв з артилерії ряд населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської областей.

ВІйна в Україні: новини

За даними Генштабу, за минулу добу був знищений зенітно ракетний комплекс "Стріла", завдано 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, уражено три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.

Вчора противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555, ракети Х-22 та 2 ракети морського базування "Калібр", 2 зенітні керовані ракети С-300 та дрони типу "Shahed".

Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті всі крилаті ракети Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та три ударні дрони "Shahed".

Дніпро та Кривий Ріг російські терористи обстріляли ракетами Х-22, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями.

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