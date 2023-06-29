Знищено два танки, 10 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем.

Сили оборони України продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу українські захисники знищили майже 700 російських загарбників.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4038 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10);

артилерійських систем – 4116 (+27);

РСЗВ – 627;

засоби ППО ‒ 388 (+1);

літаків / гелікоптерів – 315 (+1) / 308;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14);

крилаті ракети ‒ 1261;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6);

спеціальна техніка ‒ 569 (+6).

Ситуація на фронті станом на 29 червня 2023 - що відомо

Сили оборони України минулої доби відбили наступи російських загарбників на п'яти напрямках. Зокрема, загарбники безуспішно атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Відео дня

28 червня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив, що ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій та мають просування.

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