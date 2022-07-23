Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На півдні росіяни зосередились на стримуванні контрнаступу ЗСУ та продовжують обстріли по лінії фронту.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на всіх напрямках.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що біля села Високопілля в Херсонській області російські окупанти потрапили в котел і вимагають організувати "зелений коридор" для виходу з оточення українських захисників.

За даними The Insider, в результаті контрнаступу ЗСУ оточені до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецназу і танкова, повідомили журналісти.

В ОК "Південь" розповіли, що проводять потужну операцію на півдні України, результати якої всіх здивують.

Вас також можуть зацікавити новини: