ЗСУ стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів.

На південному флангу Бахмутського напрямку Сили оборони України рухаються вперед, також поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомила заступник міністра Ганна Маляр. За її словами, на сході ворог наступає Авдіїському, Мар‘їнському, Лиманському напрямках, і "скрізь зараз гаряче".

Маляр зазначила, що ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої, противник атакує Білогорівку, Серебрянку.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку: на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх, на північному - тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмових полки", - поінформувала заступник міністра.

На півдні, за її словами, ЗСУ з важкими боями, але поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. "Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - наголосила Маляр.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога.

За цей тиждень ЗСУ знищили 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, російські загарбники втратили 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки. Також Сили оборони України збили один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: