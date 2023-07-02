Уражено 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога.

Упродовж доби українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога", - йдеться у повідомленні.

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Також в Генштабі поінформували, що протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували вісім іранських ударних БпЛА типу "Shahed".

Крім того, як зазначається, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, за цей тиждень українські захисники знищили 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, російські загарбники втратили 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки.

Також ЗСУ збили один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА.

Крім того, за інформацією Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

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