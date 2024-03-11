Ефективність українських морських дронів свідчить про те, що Росія не може повністю охороняти свої логістичні шляхи.

Українські військові ще до знищення патрульного корабля "Сергій Котов", ймовірно, перерізали у Чорному морі важливі шляхи РФ. Це підтверджується тим, що росіяни змінили напрямки руху своїх кораблів, серед яких є і ті, що зазвичай перевозять військові вантажі. Про це повідомив морський аналітик Х. І. Саттон у своїй публікації для Naval News.

За його словами, в кінці лютого 2024 року через загрозу українських морських катерів-камікадзе в Чорному морі російські судна Sparta-IV та "Язь", які перевозять військові вантажі, змінили свій курс до берегів Сирії, звідки, ймовірно, добиратимуться до портів РФ через Балтійське море.

Дослідник наголосив, що такі дії яскраво демонструють стратегічний ефект застосування українськими військами морських дронів-камікадзе. Це свідчить про те, що Чорноморський флот РФ не може повністю контролювати свою "зону відповідальності", через що відповідно й не може охороняти свої логістичні шляхи.

Аналітик додав, що приблизно в цей час стався подібний інцидент з іншим судном РФ Ursa Major, який було залучено для російської військової логістики. Спершу воно мало прямувати у води Чорного моря, проте врешті-решт вирішило зупинитись в одному з портів Туреччини.

Крім того, Х. І. Саттон розповів про ще одну показову подію, яка сталася за декілька годин до успішної атаки українських морських дронів на російський патрульний корабель "Сергій Котов". Йдеться про російське цивільне судно "Элла", що рухалось за 160 км від узбережжя тимчасово окупованого Криму. Воно повідомило про те, що у відкритому морі вдалося зафіксувати мінімум чотири катери-камікадзе на відстані близько трьох кілометрів.

Своєю чергою у виданні Defense Express вважають, що такий момент є показовим, адже "демонструє реальний рівень малопомітності наших морських дронів". Також такі дії показують, які рішення доводиться приймати окупантам, аби "хоч якось убезпечити себе в акваторії Чорного моря".

Знищення патрульного корабля "Сергій Котов": що відомо

В ніч проти 5 березня українські розвідники разом з військово-морськими силами ЗСУ провели спецоперацію у Чорному морі. Завдяки якій морськими дронами було уражено патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що на борту корабля "Сергій Котов" був гелікоптер, який підготували до бойового чергування.

"Підтверджується знищення сучасного корабля ворожого флоту вартістю понад 60 мільйонів доларів, це було новітнє судно. Справді підтверджується, що на борту був гелікоптер - на палубі. Повністю під час бойового чергування, тобто з боєкомплектом, снарядами, з озброєнням, бортовою гарматою. Також кількість загиблих щонайменше семеро, можливе збільшення кількості і зростання втрат. Частину екіпажу евакуювали", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: