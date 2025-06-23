За словами Клименка, було пряме влучання, ймовірно, балістичної ракети.

У 5-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва влучила, ймовірно, балістична ракета.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. "Це була балістична, скоріше за все, ракета. Марка буде доведена слідством. Було пряме попадання ракети. Перед 5-поверхівкою вистока, але ракета її перелетіла і влучила саме в цей п'ятиповерховий будинок", - розповів він.

Клименко додав, що врятовано 17 осіб й пошукові роботи ще тривають.

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"Маємо звернення від наших громадян, про зниклих без вісти, як мінімум двох осіб. На цьому місці, саме в цьому п’ятиповерховому будинку, загинуло на даний момент 6 осіб, тіла яких деблокували", - розповів Клименко.

За його словами, рятувальники вже розібрали завали від 3 до 5 поверху. Наразі розбирають другий поверх, де, можливо, є ще тіла загиблих.

Міністр сказав, що треба дійти до підвалу будинку, який пробито ракетою.

"Підвал також частково завалений залізобетонними конструкціями. Вибух був настільки сильний, що ми бачимо посічені автомобілі за 200-300 м звідси, як і будинки, де повилітали шибки", - наголосив Клименко.

Пресслужба Київської міської прокуратури трохи пізніше уточнила, що у Шевченківському районі загинули 7 осіб – дві жінки та п'ятеро чоловіків. Наймолодша жертва – 22-річна дівчина, деталізували у прокуратурі.

Нічний удар РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що майже всі ракети і "шахеди" росіяни спрямували саме на Київ, у місті є прямі влучання в 6 локаціях.

За його словами, у деяких з цих локацій було по кілька прильотів. Також у 25 локаціях сьогодні зафіксовано падіння збитих дронів і ракет, через що є постраждалі, загиблі.

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