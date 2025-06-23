Є прямі влучання в шести локаціях столиці, у деяких з цих локацій було по кілька прильотів, ще у 25 локаціях зафіксовано падіння уламків.

Майже всі ракети і "шахеди" Росія сьогодні вночі скерувала саме на Київ, у місті є прямі влучання в шести локаціях. Про це сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Київ24.

"Велика кількість і "шахедів", і ракет йшли саме на столицю. Майже всі ракети і "шахеди" йшли саме на місто Кив і на околиці міста. Таким чином, є прямі влучання в шести локаціях. У деяких з цих локацій по кілька було прильотів. Також у 25 локаціях сьогодні зафіксовано падіння, власне, збитих дронів і ракет, через що теж є сумні наслідки - постраждалі, загиблі", - сказав він.

До відбиття атаки залучалось дронове ППО, винищувальна авіація, зенітно-ракетні війська, зауважив Ігнат.

Відео дня

"Фактично всі сьогодні складові системи ППО були залучені до відбиття цього повітряного нападу. Як бачимо результат є. Але уламки збитих "шахедів" і ракет все одно приносять величезну шкоду", - наголосив він.

Ігнат в чергове закликав громадян не публікувати фіто- та відеоматеріали уламків, бо цим може скористатися кремлівська пропаганда.

За його словами, зараз з’являються в мережі публікації фрагментів уламків зенітної керованої ракети, що впали на землю.

"У мене немає 100-відсотковї ідентифікації цієї світлини, але пишуть, що ракета летить в такому-то районі міста. Це зенітна керована ракета, яка була випущена з наших комплексів західного виробництва, яка збила "Іскандер- К" очевидно", - зазначив Ігнат.

Він пояснив, що зараз російська пропаганда може сказати, що "вони себе самі обстріляли". Ігнат наголосив:

"Хоча ракета, яка зображена на фото, вона не має такої великої вибухової хвилі, має самоліквідатор, і тому не може принести подібних руйнувань як від російських засобів повітряного нападу. Тому ще раз звертаюсь не робити цього - не виставляти рештки уламків ракет, що може принести користь російським пропагандистам і на міжнародній арені зокрема".

Атака РФ 23 червня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 червня росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354. Як повідомили вранці у Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару було місто Київ.

Цієї ночі ворог використав під час атаки 11 балістичних та 5 крилатих ракет, а також понад 350 дронів.

За попередніми даними, 158 засобів повітряного нападу противника збито вогневими засобами, 196 - локаційно втрачені. В тому числі 146 ворожих БпЛА типу Shahed було збито вогневими засобами, 193 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 - збито, ще 3 - локаційно втрачені; 5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

В результаті нічної повітряної атаки росіян на Київ загинуло щонайменше 6 людей, понад 20 постраждалих. Триває розбір завалів, під руїнами шукають людей у місці прильоту у пʼятиповерхівку в Шевченківському районі.

Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах.

Відомо також про серію вибухів під час цієї атаки на Київщині. Вранці облаадміністрація повідомила, що наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області - Бориспільському, Білоцерківському та Бучанському.

Зокрема у Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад. Там загинула жінка 1957 року народження, ще дві людини госпіталізовані.

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