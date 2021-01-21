Україна не готова до звільнення окупованого Донбасу військовим шляхом. Поки таких завдань в української делегації в ТКГ немає.
Читайте такожЄвропарламент засудив агресивну політику Росії щодо України
Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава української делегації в ТКГ, екс-президент України Леонід Кравчук.
На його думку, питання Донбасу можна вирішити тільки політичним і дипломатичним шляхом.
"Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні найближчим часом", - заявив він.
Кравчук також зазначив, що ще одним дієвим шляхом врегулювання є санкції.
"Санкції будуть розширюватися і ставати більш різноманітними, щоб Росія відчувала, що не все прощається агресору. Агресор має нести відповідальність", - зазначив він.
Врегулювання на Донбасі: останні новини
- 12 січня в Берліні у відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
- 18 січня відбулися перші в 2021 році переговори в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Нове спільне засідання ТКГ має відбутися 21 січня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram