За словами глави української делегації в ТКГ, вирішити питання можна тільки політичним і дипломатичним шляхом.

Україна не готова до звільнення окупованого Донбасу військовим шляхом. Поки таких завдань в української делегації в ТКГ немає.

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Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава української делегації в ТКГ, екс-президент України Леонід Кравчук.

На його думку, питання Донбасу можна вирішити тільки політичним і дипломатичним шляхом.

"Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні найближчим часом", - заявив він.

Кравчук також зазначив, що ще одним дієвим шляхом врегулювання є санкції.

"Санкції будуть розширюватися і ставати більш різноманітними, щоб Росія відчувала, що не все прощається агресору. Агресор має нести відповідальність", - зазначив він.

Врегулювання на Донбасі: останні новини

12 січня в Берліні у відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

18 січня відбулися перші в 2021 році переговори в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Нове спільне засідання ТКГ має відбутися 21 січня.

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Автор: Дмитро Захаров