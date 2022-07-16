Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України, уточнив Арестович.

Кримський міст був незаконно збудований Росією в територіальних водах України та вважається українською територією.

Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи обіцянку України, дану західним партнерам, не бити з наданого США і Європою озброєння по Росії.

На Кримський міст, пояснив Арестович, це обмеження не поширюється.

"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", - сказав він.

Арестович додав, що з Кримським мостом "можуть трапитися всякі неприємності": "Це незаконна споруда, побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені... що з ними сталося? Кримський міст чекає та ж доля".

Україна зможе бити по скупченнях окупантів у Криму

Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький підтвердив, що в разі постачання ракет дальністю до 300 км до HIMARS військові бази та Чорноморський флот в Криму стануть для ЗСУ законними цілями.

Зараз Україна використовує ракети до HIMARS дальністю до 80 км.

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка": що відомо

Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві.

Довідка УНІАН. РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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