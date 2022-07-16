Сьогодні активно використовується Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Про це він сказав під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони нашої держави. Це, насамперед, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ", - сказав він.

"Також ви бачите, наскільки активно використовується Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед, це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, а потім проводять пуски, незважаючи на пору доби. Через те, це теж одна із цілей, які необхідно вражати, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об'єктів та взагалі України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі до застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270.

Нині Збройні сили України мають на озброєнні 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.

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