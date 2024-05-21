Також голова Меджилісу наголосив, що Україна має звільнити Крим, адже іншого виходу немає.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що наразі Кримський міст використовують для перевезення транспорту з вагою до 3,5 тонн. За його словами, такі дані наводять самі росіяни, судячи з цього тяжка техніка та інше озброєння нібито не може там їхати.

"І це підтверджують наші експерти. Незважаючи на переможні реляції, окупанти не відновили міст після двох підривів. І якщо раніше вони направляли пошкоджену військову техніку із Запорізької та Херсонської областей до Криму, і вже там розподіляли на ремонт або перекидували далі, на територію Росії, то тепер вона взагалі не заходить в Крим", - розповів він в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чубаров наголосив, що тепер російські окупанти створюють альтернативний шлях суходолом та намагаються переправляти техніку ним.

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"Думаю, що у такий спосіб вони готуються на випадок втрати контролю над Кримом. Але коли ми говоримо про звільнення Криму, то півострів неможливо звільнити без деокупації всієї Херсонської області", - зауважив голова Меджлісу.

Також він запевнив, що вірить у те, що Україні вдасться звільнити окупований півострів.

"Це прозвучить банально, але у нас просто немає іншого виходу. Без звільнення Криму Україна просто не вистоїть. І я не бачу іншого формату продовження незалежної української держави без повернення Криму. Адже Крим - це не тільки військова небезпека для України. Це ще й економічна небезпека, це торгові шляхи, морські шляхи й інше. Тому у нас немає іншого виходу, як звільнити Крим", - підкреслив Чубаров.

Кримський міст - останні новини

Раніше військовий експерт та ветеран АТО Євген Дикий заявив, навіть якщо РФ не використовує цей міст зараз, ЗСУ все одно мають його знищити для майбутніх планувань.

"Нам цей міст руйнувати потрібно все одно. Адже навіть якщо вони тимчасово припинять ним користуватися і замінять його паромною переправою та обхідною дорогою через Приазов'я, то цю дорогу ми рано чи пізно, сподіваємося, переріжемо", - запевнив Дикий.

Своєю чергою військовий експерт Олександр Мусієнко спростував інформацію, яку опубліковало видання The Independent про те, що Росія не використовує Кримський міст для перевезення зброї.

"Деякі заявляють, що рух через цей міст зменшився, отже він вже все, не становить загрози. Це не так, якщо дивитися на ситуацію стратегічно. Адже, коли ми говоримо, що РФ активна на сході, їм зараз міст не треба. Але якщо через певний час вони матимуть на меті посилити активність на півдні, наприклад, на лівобережжі Херсонщини. Їм потрібен міст", - пояснив Мусієнко.

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