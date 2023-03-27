Ворожі "Ахмати" їхали у Херсонську область, зазначила українська розвідка.

П'ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТС "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram. "26 березня колона з п'яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом у напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони", - зазначили у розвідці.

Як результат, додали в ГУР, чотири з п'яти машин потребують значного ремонту. "Ахмати" їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - повідомили у ГУР.

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Вибух на Кримському мосту - це треба знати під час війни з РФ

На початку жовтня минулого року на Кримському мосту пролунав потужний вибух, обвалилися кілька прольотів дорожнього полотна, було пошкоджено залізничне полотно.

Федеральна служба безпеки Росії стверджували, що до вибуху причетна українська розвідка. У ГУР Міноборони України заявили, що "вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ - нісенітниця".

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