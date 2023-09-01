При цьому мер заявив про відбиття атаки невідомого безпілотника.

Вранці 1 вересня Москву атакував невідомий безпілотник. Хоч влада офіційно заявила про його збиття, очевидці повідомляють про стовп густого диму.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО нібито збили невідомий безпілотник на підльоті до Москви - поруч із Люберцями.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Дякую військовим, що не дали зіпсувати нам День знань", - заявив Собянін.

Втім, очевидці повідомляють, що у південно-західному окрузі Москви щось горить. У небо здійнявся стовп густого диму. Деталей немає.

Що передувало

Вранці 1 вересня у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Килим". За інформацією росЗМІ, у Внуково затримано 16 рейсів та 6 скасовано, у Домодєдово — скасовано 14 рейсів та 19 затримано.

Як відомо, останнім часом атаки на російську столицю почастішали. Кілька разів дрони потрапляли по будівлях Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

У Держдумі заявили, що дивуватися цим атакам не потрібно, пояснивши їх тим, що в "Москву-Сіті" нібито легше влучити.

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