'Досягаємо нашої стратегічної мети': Зеленський прокоментував хід курської операції

На Донецький фронт вирішено відправити додаткову зброю для оборонців з нових пакетів допомоги.

Президент Володимир Зеленський прокоментував хід курської операції, зазначивши, що є нове просування та що ЗСУ досягають своєї мети. Про це йшлося у вечірньому відеозверненні глави держави.

Зеленський зазначив, що за сьогодні йому вже кілька разів доповідав Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський щодо нашого фронту і щодо операції в Курській області.

"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - сказав президент.

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Також, за його словами, домовилися, що з найближчих пакетів підтримки буде направлено додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане.

"Я дякую всім нашим воїнам – кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, – які витримують російський тиск, які захищають нашу державу", - наголосив глава держави.

Щодо дій в Курській області він зауважив, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Тому провів сьогодні нараду з урядовцями щодо цього питання.

Зеленський також підкреслив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо забепечення ЗСУ далекобійною зброєю.

"Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

За його словами, чим сміливіші будуть рішення партнерів, тим менше може зробити глава країни-агресорки Володимир Путін.

"Сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - поінфорумвав український президент.

Бої в Курській області - деталі

Сьогодні головнокомандувач Сирський під час відеозв’язку з президентом України Володимиром Зеленським відзвітував щодо операції ЗСУ в Курській області. За його словами, з початку поточної доби і на той момент українські війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Також завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.

Згодом Зеленський повідомив, що провів нараду, присвячену ситуації в Курській області. За його інформацією, обговорили питання щодо безпеки, гуманітарної допомоги, створення за необхідності військових комендатур в Курській області.

Згідно з інформацією віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, силами наших військових планується "відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України".

Операція ЗСУ в Курській області Росії почалась 6 серпня. Вчора, 13 серпня, Зеленський повідомив, що станом на вечір вівторка під контролем Сил оборони України перебуває вже 74 населені пункти Курської області РФ.

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