Ворог продовжує просуватися.

Російські війська у Курській області захопили населені пункти Мартинівка та Мала Локня разом з околицями.

Про це повідомив проєкт DeepState. "На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз - це життя тих, хто виконує задачі до останнього", - прокоментували аналітики проєкту.

Ситуація в Курській області

Ситуація на Курщині сильно ускладнилась кілька днів тому. Вчора західні ЗМІ писали про те , що угруповання українських військ може попасти в оточення. Таким чином, якщо Україна втратить Курщину, то може втратити ледве не єдиний козир на переговорах з РФ.

Відео дня

Як повідомив головний сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус, росіяни в Курській області намагаються оточити ЗСУ і прорвати оборону. Військовий зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу та активно використовують безпілотники. "FPV-дрони контролюють проїзд на Суджанському напрямку, що значно ускладнює пересування українських військових", - деталізував він.

Нагадаємо, вторгнення ЗСУ в Курську область у серпні минулого року стало найсерйознішим нападом на територію Росії з моменту вторгнення нацистів до Радянського Союзу в 1941 році.

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