Центр порятунку диких тварин уточнив, як почуває себе левиця Юна після важкої контузії. Травму тварина отримала під час масованого ракетного обстрілу України 2 січня.
Тоді російська ракета впала у 300 метрах від її вольєра. За даними Центру, на третій день після травматичної події левиця все ще не вставала на лапи, намагалася пересуватися ледве повзаючи. Однак 7 січня стався прогрес.
"Новини відносно стану нашої левиці Юни! Вона вже піднімає голову та стоїть на ногах без падінь. Хоча до повного одужання ще далеко", - заявило відомство у Facebook.
Зоозахисники уточнили, що тварина все ще має проблеми в координації. Однак там сподіваються: поступово Юна зможе оговтатися від симптомів контузії, хоча це доволі важко.
У своєму дописі від 5 січня Центр писав про "першу перемогу": тоді левицю вдалося трохи погодувати м'ясом.
"Це просто неймовірний стрес для тварини, адже левиця, на відміну від людини, не розуміє, що сталося навколо та що відбувається з нею", - нагадав Центр та подякував всім небайдужим за підтримку.
Що сталося із левицею Юною 2 січня
2 січня Росія організувала масований ракетний удар по Україні - переважну частину боєголовок окупанти спрямували на Київ та Київську область. Тоді одна з цілей впала у 300 метрів від вольєра левиці Юни, підопічної Центру захисту диких тварин.
Зоозахисники казали, що Юна отримала незвичайну травму: з огляду на записи камер відеоспостереження, вона не встигла вдаритися внаслідок переляку (раніше травму від удару отримала тигриця "Тигруля"). Натомість тварина отримала важку контузію та повністю втратила координацію.