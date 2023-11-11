Тварина сильно нажахалася через вибух.

Через ранкову спробу ракетного удару по Києву, можливо, зламала хребет тигриця: тварина сильно злякалася вибуху, який влаштували окупанти, та впала.

Про стан "Тигрулі" повідомили в Центрі порятунку диких тварин. Вона лежить у вольєрі і не може встати на лапи.

"Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися", - йдеться в повідомленні зоозахисників.

Тигриці надали необхідну медичну допомогу: провели протизапальну і знеболюючу терапії. Наразі за її станом слідкують. Є дві версії: або у тварини травмовані задні кінцівки, або пошкоджено хребет. "Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій", - кажуть в Центрі.

Решта тварин не постраждали, але також злякалися через вибух.

РФ раптово атакувала Київ ракетою

Зранку жителі Київської області перелякалися через сильний вибух, який пролунав до офіційного оголошення про повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ворог, ймовірно, застосував "балістику", тому вчасного попередження про атаку не було. Про це заявляв речник відомства Юрій Ігнат.

Вдень у Київській ОВА уточнили наслідки від удару. На щастя, серед людей ніхто не постраждав. Однак РФ пошкодила 18 приватних житлових будинків на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: