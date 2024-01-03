У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми

В результаті ракетної атаки росіян 2 січня у Києві, за оперативними даними кількість постраждалих зросла до 54 осіб.

"Оновлення даних щодо наслідків ракетного удару 2 січня 2024 року. Станом на 13:00 03.01.24 вже 54 людини постраждало, дві загинуло. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Ракетний удар по Києві 2 січня - головні новини

Вночі та зранку 2 січня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Крім лквідованих ворожих цілей в інших містах, у Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня уразили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 і 10 Х-47М2 "Кинджал".

Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки. Станом на вчора повідомлялось про 49 постраждалих у будинку в Соломʼянському районі та двох загиблих. Госпіталізували 43 людини.

У Повітярних силах ЗСУ інформували, що у ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів назад – 29 грудня 2023 року. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України. Оборонці неба ліквідували загалом 72 цілі.

Раніше, в ніч на 29 грудня РФ також провела масовану атаку по Україні. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

У столиці було пошкоджено внаслідок удару станцію метро, житлові та нежитлові будівлі. Кілька днів тривала рятувальна операція на території пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Через значну кількість забиглих та поранених у Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби.

1 січня у КМВА повідомляли, що протягом доби у Шевченківському районі Києва з-під завалів деблоковано тіла 8 загиблих осіб. Пізніше там повідомили, що знайдено ще одну жертву.

Сьогодні, 3 січня, у КМВА повідомили, що зросла кількість жертв ракетного удару, який російські окупанти завдали 29 грудня 2023 року.

Так, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла одна особа. Таким чином, всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: