За словами Фрідріха Мерца, заклик канцлера до лідерів інших країн активізувати зусилля для допомоги Україні є "хорошим сигналом".

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликає канцлера країни Олафа Шольца якнайшвидше передати Україні ракети Taurus. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Rheinische Post.

Зокрема, Мерц заявив, що постачання Taurus "дуже допомогло б Україні", і канцлер Шольц має нарешті ухвалити рішення про передачу ракет далекого радіусу дії. Водночас лідер ХДС назвав "хорошим сигналом" заклик Шольца до лідерів інших країн активізувати свої зусилля, спрямовані на допомогу Україні.

"Якщо Шольц перестане чинити опір передачі ракет Taurus, тоді заява канцлера викликала б більше довіри", - сказав політик.

Передача Німеччиною Україні ракет Taurus - останні новини

Німецькі політики закликають надати Україні ракети Taurus для ударів по території РФ. За інформацією німецьких мас-медіа, на канцлера Німеччини Олафа Шольца чиниться все більший тиск у цьому напрямку з боку партій-партнерів по коаліції, "зелених" і вільних демократів, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Німеччині зробили нову заяву про ракети Taurus після удару РФ по Україні 2 січня. Так, за словами члена ХДС Норберта Реттгена, Києву не варто плекати надій на те, що поставки Taurus будуть швидкими.

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