У Міністерстві оборони Росії заявили, що Сергій Шойгу прибув на Лиманський напрямок.
Опубліковано відео, де російський міністр сідає на борт вертольота. Він провів нараду в пункті управління окупаційного угруповання військ "Центр", після чого оглянув захоплену окупантами шведську бойову машину піхоти CV-90.
Командувач загарбницьким угрупуванням генерал-лейтенант Андрій Мордвічев заявив, що окупанти вдарили по ній з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Шойгу піднявся на БМП, оглядаючи машину і слухаючи про її недоліки від Мордвічева.
Ситуація на Лиманському напрямку
Нагадаємо, наприкінці липня командувач Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський приїжджав на Бахмутський і Лиманський напрямки.
Вчора він заявив, що на Лиманському та Куп'янському напрямках українські сили щодня зривають плани російських окупантів, завдаючи їм втрат у техніці та особовому складі