Російському міністру показали БМП CV-90.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що Сергій Шойгу прибув на Лиманський напрямок.

Опубліковано відео, де російський міністр сідає на борт вертольота. Він провів нараду в пункті управління окупаційного угруповання військ "Центр", після чого оглянув захоплену окупантами шведську бойову машину піхоти CV-90.

Командувач загарбницьким угрупуванням генерал-лейтенант Андрій Мордвічев заявив, що окупанти вдарили по ній з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Шойгу піднявся на БМП, оглядаючи машину і слухаючи про її недоліки від Мордвічева.

Ситуація на Лиманському напрямку

Нагадаємо, наприкінці липня командувач Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський приїжджав на Бахмутський і Лиманський напрямки.

Вчора він заявив, що на Лиманському та Куп'янському напрямках українські сили щодня зривають плани російських окупантів, завдаючи їм втрат у техніці та особовому складі

Вас також можуть зацікавити новини: