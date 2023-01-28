У "навчаннях" беруть участь винищувачі, бомбардувальники, літаки-розвідники.

У Міноборони Білорусі заявляють про нові "союзні" польоти бойової авіації на полігоні "Ружанський" поблизу українського кордону.

"Сьогодні в рамках спільного льотно-тактичного навчання Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації льотні екіпажі виконують бойове застосування на полігоні "Ружанський", - йдеться у повідомленні міністерства.

У "навчаннях" беруть участь винищувачі, бомбардувальники, літаки-розвідники. "Крім того, виконуються завдання з супроводу літаків ДРЛВ", - повідомив представник МО Білорусі.

Відео дня

Як пише Беларускі Гаюн, протягом дня помічена активність авіації (переважно вертольоти ВПС РБ) на аеродромах "Мачулищі", "Барановичі" та "Лунінець".

На аеродром "Мачулищі" прилетів Ан-26 ВКС РФ (RF-36008), а з аеродрому "Барановичі" злетів Су-34 ВКС РФ і відправився в РФ, покинувши територію Білорусі.

Ситуація, на думку спостерігачів, не змінилася. "Виділяється те, що один з винищувачів Су-34 ВКС РФ, який базувався в Барановичах, покинув територію Білорусі і полетів в РФ", - пише Гаюн.

Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Наразі загрози наступу білоруської армії немає, однак Кремль вже перекидає на схід України навчених у Білорусі мобілізованих.

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