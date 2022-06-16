19 червня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 18 червня.

В Білорусі знову продовжили навчання ЗС РБ як мінімум до 25 червня.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

19 червня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 18 червня.

В цілому, продовження навчань на білоруських полігонах на цей момент виглядає наступним чином:

Борисовський (227-й) до 25.06;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;

Гозький (під Гродно) до 24.06;

Брестський до 25.06;

Репище (Осиповичі) до 24.06;

Мар'їна Гірка до 25.06;

Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;

Неман (під Березівкою) до 24.06;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;

Чепелеве (під Слонімом) до 24.06;

Доманово (під Івацевичами) до 24.06;

Стрільбище під старими Дорогами до 24.06;

Заслоново (під Лепелем) до 25.06.

Також наголошується, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій.

"Єдине на чому така підготовка позитивно позначилася, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

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