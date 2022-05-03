В України наразі немає даних щодо точної кількості примусово вивезених українців.

Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще з початку року.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час інформаційного телемарафону.

"Я маю деяку інсайдерську інформацію, що Російська Федерація готувалася до масової депортації наших громадян ще з початку року. І у мене є деяка інформація, що по всіх областях, майже по всіх республіках вони складали списки тимчасових пунктів переміщення, і там чітко визначено, яка це область, кількість українців, яка буде вивезена", - сказала Денісова.

За її словами, наразі в України немає даних щодо точної кількості примусово вивезених українців і чи дійсно вивезено 1,1 млн людей, як заявляють у РФ.

"Ми користуємося цифрами, які надає РФ, тому що, на жаль, в України на сьогоднішній день немає можливості порахувати наших громадян - у нас немає офіційного кордону в тій частині, в якій примусово депортують наших громадян. Я вчора спілкувалася з Червоним Хрестом, президентом МКЧХ, питала, чи є у них такі цифри підтверджені, що саме 1,1 млн людей вивезено, – немає", - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київ закликав міжнародні організації сприяти якнайшвидшому вивезенню українських громадян, яких примусово евакуювали до РФ, з території держави-агресора.