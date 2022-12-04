Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках.

Медичні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника.

"Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас, як поінформували в Генштабі, в Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

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Війна в Україні: останні новини

4 грудня повідомлялося, що воїни ЗСУ "приземлили" російський гелікоптер.

Загальні втрати російської армії серед особового складу від початку повномасштабної війни склали вже понад 91 000 військовослужбовців.

Американська розвідка припустила, що взимку фронт не буде рухатися, темпи просування обох армій знизяться.

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