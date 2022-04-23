Від мешканців регіону вимагають безумовного дотримання світломаскування.

У випадку недотримання правил світломаскування мешканців Чернігівщини примусово відключатимуть від електропостачання.

Як зазначив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Чернігів, Ніжин, Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів.

"Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків", - зауважив Чаус.

Він нагадав, що користуватись у темний час доби мешканцям області можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами.

Оперативне командування "Північ" та Чернігівська обласна військова державна адміністрація вимагають безумовного дотримання світломаскування. Порушників каратимуть.

"У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання", - заявив голова ОВА.

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