У затриманих вилучили дрон, російські сім-карти та флеш-накопичувачі.

На Чернігівщині патрульна поліція затримала диверсійну групу.

Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції в області.

Згідно з повідомленням, 22 квітня під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо чоловіків пред’явили для перевірки паспорти громадян України.

"На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ", - зазначили в патрульній поліції.

Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.

Чоловіків затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі Служба безпеки України нейтралізувала групу "сплячих агентів" російської ФСБ.

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