У мережі вже публікують фото з воронками на різних вулицях Бєлгорода.

У російському Бєлгороді знову неспокійно. Ввечері у четвер, 4 січня 2024 року, в місті завили сирени, чути вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що в місті "запущено сирену ракетної небезпеки". Він закликав мешканів Бєлгорода не підходити до вікон.

"Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці – спустіться в укриття або в інше безпечне місце", – йдеться у повідомленні.

У місцевих пабліках пишуть про роботу ППО. Вже зʼявилися перші відео, на яких чути вибухи:

Крім того, в мережі публікують фото з воронками на різних вулицях Бєлгорода. Офіційної інформації щодо руйнувань російська влада ще не надавала.

Оновлено 23:24: У російському Міноборони вже відзвітували про нібито збиття ракет РСЗВ "Вільха".

"Засоби ППО знищили 10 ракет РСЗВ "Вільха" над Бєлгородською областю, повідомили у Міноборони РФ", – пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Оновлено 23:30: Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що над містом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО – нібито було збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у іншого – осколкове поранення гомілки. Бригадою швидкої вони доставляються до міської лікарні №2. Вся необхідна медична допомога надається. У місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів. У Білгородському районі у 1 домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено 1 автомобіль. Інформація уточнюється", – написав він.

"Бавовна" в Бєлгороді: інші новини

30 грудня 2023 року у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Російська влада заявила, що внаслідок удару загинули 25 людей, ще понад 100 постраждали.

Згодом стало відомо про завдання ударів по військових обʼєктах у Бєлгородській області. Проте через роботу російської ППО уламки впали в центрі Бєлгорода.

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