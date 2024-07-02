'Ми їх обрізали': комбриг Апостол розкрив деталі боїв в Серебрянському лісі

За його словами, військові в один момент вирішили не штурмувати позиції, а вдарити артилерією по флангах.

На початку грудня 2023 року 95 окрема десатно штурмова бригада зайшла у Серебрянський ліс у складі двох батальйонів. Втім, не вистачило сил.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів Герой України, полковник, командир 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ України Олег Апостол.

"Просто велика смуга і, коли йдеш вперед, то виходиш великим виступом, який для тебе небезпечний, оскільки противник може тебе обрізати з будь-якого напрямку. Ми не дійшли до Кремінної в загальному десь до 2 км", - зазначив Апостол.

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У той час росіянам перекинули на посилення 76 дивізію ВДВ. Воїни 95-ки з ними зіштовхнулися на полі бою. За словами Апостола, це були 104, 234 і 237 полки, звідки військові брали полонених.

"З цими полками ми потім в Серебрянському лісі і воювали. Це був достойний противник. Ми досить успішно йшли вперед, але сил та засобів було замало. Противник здебільшого втрачав свої позиції, за день декілька позицій однозначно проходили. Але це ліс, і складність у тому, що позицій там багато – відстань між ними 70-100 м, і щоразу треба витрачати боєприпаси і їх штурмувати. Саме у цьому складність боїв у лісі", - зазначив він.

Комбриг зазначив, що десантники досить упевнено просувалися, але їм трохи це набридло.

"У якийсь момент ми знайшли дірку у 300 м між підрозділами, і за ніч моя розвідрота завела в тил противника два батальйони. За ніч ми пройшли 2 км. Ворог ще майже тиждень не розумів, що ми їх обрізали. Щоб не битися за кожну позицію, ми вдарили по флангах артою. Там було до 70 чоловік, ціла рота була розтягнута. І ми вирішили не штурмувати, а вдарити по флангах, і ми повністю вибили їх. А командував ними прапорщик, офіцерів не було", - пригадав Апостол.

Він уточнив, що ротою 104 полку, яка була знищена під Кремінною, командував прапорщик, а не вищий офіцер.

ЗСУ просунулись у Серебрянському лісі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нацгвардійці спецбригад "Буревію" та "Азову" просунулись на 1 км в глиб та 2 км в ширину в Серебрянському лісі. Повідомлення про це було оприлюднено на Facebook-сторінці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар у Facebook написав, що російські окупанти у Серебрянському лісництві втратили свої позиції.

Важкі бої у лісництві точаться вже тривалий час. Від самого лісу практично нічого не лишилося.

Так, у травні прес-служба Міністерства внутрішніх справ України показала, який вигляд мав Серебрянський ліс у Луганській області. Відомо, що ліс має протяжність 10,1 гектарів. З кінця літа 2022 року на цій території проходить лінія оборони.

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