Внаслідок обстрілів завдано матеріальних збитків.

Російські загарбники всю ніч бомбили Миколаїв і область, кілька людей отримали поранення.

Про це написав глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Сьогодні всю ніч бомбили місто і область. На 10:30, жертв немає, кілька поранених. Багато збитку матеріального. Це ми переживемо, головне, що немає жертв", - зазначив Кім.

Як повідомляв УНІАН, глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що за 4 травня в Миколаївській області поранення отримали 15 осіб. Станом на ранок 5 травня в миколаївських лікарнях знаходяться 157 громадян, постраждалих від атак окупантів Миколаївської області.

В результаті нічних обстрілів були пошкоджені газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Без газу в місті понад 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, всі витоки газу локалізовані.

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