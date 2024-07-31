За словами Александера Шалленберга, український народ повинен сам вирішувати, коли він буде готовий до переговрів.

Заклики до Києва поступитися територією заради миру є неприпустимими. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр Австрії з європейських та міжнародних справ Александер Шалленберг.

За його словами, Європа має тісніше залучати країни "глобального півдня", особливо країни БРІКС до мирних переговорів.

"З одного боку, це необхідно для безпекових гарантій, з іншого – ці держави потенційно мають більший вплив на Москву. Водночас ніхто з нас не знає, що насправді впливає на думки Володимира Путіна. Навіть китайські партнери, які бажають припинення війни, схоже, мають лише обмежений вплив на нього", - констатував дипломат. Відео дня

Водночас він переконаний, що війна завдає величезної шкоди Росії, яка виявилася ізольованою і геостратегічно набагато слабшою, ніж була на початку агресивної війни, і Путіну "доведеться зробити з цього необхідні висновки".

"Утім, я поки що не бачу з російського боку готовності серйозно брати участь у переговорах. Як тільки така серйозна готовність з'явиться з російського боку, ми повинні скористатися цієї можливістю. Це – важливо", - наголосив Шалленберг.

При цьому він нагадав, що жодних переговорів щодо України не може відбуватися без України.

"Український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. Зрештою, розмови з Росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язаний Росією або будь-ким іншим без врахування думки України. Це неприпустимо", - резюмував глава МЗС Автрії.

Водночас він назвав заклики лдеяких західних країн відмовитися від частини своєї території та частини суверенітету заради встановлення миру "абсолютно зайвими".

"Зрештою, це справа українського народу. Він зазнав нападу і демонструє неймовірну готовність боротися. Іронічно, але можна сказати, що Путін своїм нападом більше сприяв єдності українського суспільства, ніж будь-хто інший до нього. Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", - сказав Шалленберг.

"Мирні переговори" з РФ - останні новини

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що без Росії та Китаю мирних переговорів щодо війни в Україні не буде. Водночас, за його словами, переговори не мали б сенсу, якби РФ підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції України.

До цього президент України Володимир Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо з Володимиром Путіним. Згодом у Москві відповіли на цю заяву, зазначивши, що у Кремлі не довіряють Зеленському і пов'язують це "з передвиборчою кон'юнктурою" у США, а також із "ще однією спробою просунути Формулу миру".

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