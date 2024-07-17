Україна може застосовувати F-16 для ударів по окупованих територіях, - Пентагон

Ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою.

Українська армія зможе експлуатувати літаки F-16 у межах своєї суверенної території, зокрема для ударів по об'єктах окупанів на тимчасово окупованих територіях. Ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає "Голос Америки". За його словами, високотехнологічна система F-16 вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але і щодо її обслуговування та підтримки.

"Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату "Рамштайн" дуже наполегливо працює разом з Данією та Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти", - пояснив генерал.

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Райдер наголосив, що саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території. США працюватимуть з міжнародною спільнотою, щоб українці змогли обслуговувати, утримувати й експлуатувати літаки.

Генерал додав, що США на дуже регулярній основі співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.

"І ми крок за кроком працювали з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", – зазначив він.

При цьому речник Пентагону зауважив, що політика США стосовно ударів по об'єктах, розташованих на великій відстані на території Росії, не змінилася. Адже у Вашингтоні не хочуть бачити "ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України". На уточнювальне питання, про яку ескалацію йдеться, якщо цього не сталося після дозволу США бити по прикордонню РФ, Райдер відповів, що "в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд".

"Якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, треба дивитися на другорядні та третинні наслідки з погляду потенційної ескалації – якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з погляду ескалації", - наголосив він.

Райдер додав, що США тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, щоб запобігти ширшій війні.

"США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити", – додав він.

F-16 для України

Бельгія задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, однак графіки поставок є довготривалими. Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, у Бельгії обіцяють, що 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, "що очевидно є неприйнятним для нас".

Кількома днями раніше також повідомлялося, що Норвегія вирішила передати Україні шість літаків F-16. Поставки мають розпочатися в цьому році.

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