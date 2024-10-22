Зокрема, йдеться про вибори президента США, співпрацю з країнами Глобального Півдня та про те, чи вдасться отримати результати щодо питань енергетики та судноплавства.

Президент України Володимир Зеленський назвав три фактори, які можуть вплинути на РФ для початку мирних переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.

Зокрема, у президента запитали, чи готові росіяни до переговорів.

Як сказав, Зеленський, по-перше - це залежить від виборів в Сполучених Штатах.

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"Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. І з цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - сказав Зеленський.

По-друге - це пов'язано з питанням енергетики та з вільним судноплавством.

"Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну", - сказав Зеленський.

По-третє, йдеться про роботу України з деякими країнами Глобального Півдня.

"Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що Курська операція України на всіх мала великий вплив.

"Особливо на гравців Глобального Півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців іх армія не може витиснути українських військових з території РФ", - повідомив Зеленський.

До того ж, Зеленський відповів на питання, чим може бути завершення гарячої фази війни:

"Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це - інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій. Не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки - це веде до завершення гарячої стадії війни".

У цьому зв'язку, глава держави навів практичний приклад.

"Ми вирішили на першому Саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так? Іншими словами: ми не атакуємо їх енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю, так. Тому, що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом з партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із Саміту, що по енергетиці сторони не б'ють, то це зменшення градусу", - повідомив Зеленський.

Разом з тим, так само це стосується харчової безпеки.

"Якщо у вас коридор працює, порти і Одеса не атакуються, кораблі ідуть… Тобто ми не говоримо про військові кораблі в морі. Вони є нашими справедливими цілями. Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на Саміті, - по цивільних кораблях ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім Чорне море, в нашому випадку", - додав Зеленський.

Водночас, глава держави уточнив, що це не значить, що "вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях, а ми не будемо атакувати їхні військові цілі".

Переговори с з РФ - подробиці

Дедалі частіше говорять про закулісні мирні переговори щодо припинення війни в Україні. Водночас кандидатка на пост президента США Камала Гарріс жорстко відреагувала на пропозиції про здачу територій України в обмін на мир.

За даними Forbes, Кремль вже розробив плани на випадок припинення вогню в таких деталях, з якими Захід не може зрівнятися.

Водночас, за інформацією Financial Times, Київ веде закриті перемовини про мирну угоду з Росією.

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